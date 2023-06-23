وزير الصحة يتفقد المبنى البحرى بمستشفى السلام بورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، يرافقه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى السلام بورسعيد "المبنى البحرى" الجديد، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأيام المقبلة، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.





تأتى زيارة الوزير ضمن عدد من الجولات الميدانية، لمتابعة معدلات الإنجاز فى المشروعات الصحية، وتقديم الدعم الطبى واللوجستى اللازم لضمان استدامة النظم الصحية، فضلا عن التأكد من مدى توافر الاستعدادت الصحية ضمن خطة التأمين الطبى لصيف 2023.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بجودة التجهيزات الطبية وغير الطبية بمستشفى السلام، والذى يتكون من أرضى و 7 أدوار، وبسعة 78 سرير إقامة، 26 عناية مركزة، 32 كراسى للغسيل الكلوى.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير، تفقد أقسام المبنى البحرى، ومنها الأشعة والعناية المركزة والإفاقة والقسطرة القلبية، للتأكد من مدى تجهيزها فى أفضل صورة وأعلى كفاءة، لاستقبال المرضى، كما اطمأن على مدى جودة شبكات الكهرباء والصرف الصحى، ووجه بأهمية صيانتها بشكل دورى.

واستكمل المتحدث الرسمى، أن الوزير، وجه بإنهاء أعمال التشطيبات فى أقرب وقت استعدادا لتقديم الخدمة، كما وجه بضرورة الالتزام بأعمال النظافة، والحفاظ على المظهر العام للمنشآة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة.