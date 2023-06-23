جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة بورسعيد، مجموعة من المشروعات الصناعية، التى تدخل فى إطار توصيل الصناعة المحلية التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بها منذ اليوم الأول لتوليه زمام الأمور.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المصانع الجديدة التى تدعم السوق المحلية فى مصر، ومنها مصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية ببورسعيد، الذى انتهت أكثر من 90% من أعمال إنشائه، وينتج الأعلاف اللازمة ويدعم قطاع إنتاج الألبان. كما تشهد المحافظة، تشييد مصنع إنتاج الأحذية بمساحة 4 آلاف متر، وهو الثانى لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، بالإضافة إلى مصنع البخور والعطور فى المحافظة الذى صدر أول شحنة لأمريكا، ومصنع الإيريسول ومستحضرات التجميل، الذى بلغت أعمال الإنشاء به أكثر من 90% بمساحة 5000 متر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صنع فى مصر.. صناعات محلية على طريق العالمية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.