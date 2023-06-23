المعهد القومى للبحوث الفلكية يحدد موقع مدار السرطان بمصر بدقة

جدة - نرمين السيد - حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع محافظة أسوان، مسار مرور مدار السرطان بمصر على جانبى طريق أسوان - أبو سمبل "خط عرض 23 درجة 26 دقيقة و10.8 ثانية"، والذى تتعامد عليه الشمس يوم 21 يونيو من كل عام إيذانا ببدء فصل الصيف فلكيا.





وجاء ذلك بعدما اتفق أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، على تشكيل فريقين أحدهما من المعهد ممثلا فى معمل أبحاث الشمس، والآخر من المحافظة ممثلا فى إدارة نظم البيانات الأرضية "GIS"، وأسفر ذلك عن تحديد الموقع بدقة.

وقام كل طرف فى البداية بتحديد موقع المدار بشكل مستقل، ثم تمت مطابقة النتائج بشكل فلكى ومساحى مشترك يوم تعامد الشمس على هذا المدار لعام 2023، خلال وقت الظهر تماما، ليتم التأكد بشكل قاطع من المكان وتحديد زاوية تقاطع المدار مع الطريق ورسم مساره بشكل واضح تماما، ووضع علامات واضحة على الأرض لتسهيل التعرف عليه وعلى اتجاهه، لتصبح هذه أول عملية علمية ونوعية لتحديد مسار هذا المدار فى مصر بشكل دقيق.

واتفق الجانبان على الاستفادة من هذا الموقع وإنشاء مزار سياحى، على أن يقوم المعهد بتجهيزه بعدد من التلسكوبات الفلكية لتسمح للزوار من المصريين والأجانب بالاستمتاع ببعض الظواهر والأرصاد الفلكية فى تلك المنطقة التى تشهد زخما سياحيا لزيارة بعض المعابد المصرية وعلى رأسها منطقة أبوسمبل.

على جانب آخر، يقوم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمتابعة ورصد عدد من الظواهر الفلكية مثل تعامد الشمس على المعابد المصرية وعلى رأسها معبد رمسيس الثانى بأبوسمبل الذى تتعامد عليه الشمس مرتين خلال شهرى فبراير وأكتوبر من كل عام، وهو ما يدفع باستثمار تلك الظواهر لزيادة النشاط السياحى فى تلك المناطق الأثرية.

يذكر أن مدار السرطان "خط عرض 23 درجة 26 دقيقة و10.8 ثانية" هو دائرة عرض وهمية يبلغ طولها 30775 كيلومترا، ويبلغ نصيب مصر منه حوالى 1072 كيلومترا تمر فى خط وهمى يقطع القطر المصرى من شرقه إلى غربه ويبعد حوالى 70 كيلومترا هوائيا جنوب أسوان.