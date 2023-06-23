محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ211 ألف حالة خلال مايو الماضى

جاء ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار إلى أن إدارة الطب العلاجى قدمت خلال مايو الماضى خدمات طبية وعلاجية لعدد 211 ألف حالة، منها 160 ألف بالعيادات الخارجية، و51 ألف بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.
ورصد التقرير إجراء 8266 عملية جراحية و468 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ1011 مريض بإجمالى 11833 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعى لـ2000 مريض بإجمالى 7830 جلسة علاج طبيعى، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ18821 حالة وأشعة تلفزيونية لعدد 4133 حالة وأشعة مقطعية لـ1587 حالة، وعمل 39439 تحليل، ورسم قلب لـ3768 حالة وحالتى مناظير و24 دوبلر، و248 إيكو.
كما تم تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ51652 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ705 مريض، وحضانات لـ630 طفل.
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