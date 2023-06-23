محافظ كفر الشيخ: التسليم الابتدائى لمستشفى بيلا الجديد الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الجمعة، أن لجنة من وزارة الصحة ستعاين مستشفى بيلا المركزى الجديد الأسبوع القادم، استعدادًا للتسليم الابتدائى والتشغيل التجريبى؛ لتدخل الخدمة قريبًا.





وقال المحافظ، فى بيان، إن أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد اكتملت، ويجرى التجهيز الطبى للمستشفى، مشددا على سرعة الانتهاء وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع، وذلك استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

وعلق رئيس مدينة بيلا، جمال ساطور، قائلا إن المستشفى سيكون إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمدينة، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خاصة وأنه سيتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كل القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة.

بدورها، قالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، إن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة، أبرزها المستشفى الجديد ببيلا التى يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية، لتكون من أهم الصروح الطبية بمحافظة كفر الشيخ، وستقدم خدمات من كافة التخصصات الطبية.

وأضافت الدكتورة إلهام، أن مستشفى بيلا المركزى الجديد يتألف من 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلى 5200 متر، ويضم 28 عيادة خارجية و24 حضانة و11 سريرا للعناية المركزة و30 ماكينة غسيل كلوى و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة، وذلك للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية مميزة لأهالى بيلا.

وفى سياق آخر، أعلنت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد محمود، توقيع الكشف الطبى بمستشفى الجلدية بالمحافظة على 8 آلاف و656 مواطنا، منهم 355 مريضا كشف اقتصادى، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، أن صيدلية نفقة الدولة صرفت 31 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضى، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأضافت أن قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 142 تحليلًا متنوعًا، بجانب صرف علاج شهرى لعدد 93 مريضا مترددا للجذام، وإعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج.