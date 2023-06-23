محافظ الإسكندرية: تنسيق كامل بين الأجهزة المسئولة عن مراقبة الأسواق

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.





وأوضح الشريف، فى بيان، اليوم الجمعة، أن فرع جهاز حماية المستهلك فى الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأسبوعين الماضين بالمرور على 526 منشأة تجارية، وتحرير 84 محضرا للمنشآت المخالفة. ولفت إلى أنه تم ضبط 5 مخابز، لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات، و7 محلات جزارة للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار بمحطة مصر والحضرة والعجمى، بالإضافة إلى تحرير محاضر لـ 26 محلا ومطعما قامت بتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المعلن. وفى السياق ذاته، أشار المحافظ إلى أنه خلال الحملات تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة محرم بك لحيازة 10 كراتين كبدة بقرى زنة الكرتونة 20 كجم، و2 كرتونة لحمة زنة الواحدة 20 كجم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها، كما تم ضبط 3 محلات لبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقتى النهضة والشاطبى.

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