الأنبا مرقس وليم يستقبل أسقف منفلوط (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية.





حضر اللقاء عدد من كهنة إيبارشية القوصية، حيث قدم الأنبا ثاؤفيلس، الأنبا مرقس، بالسيامة الأسقفية، كما دار الحوار حول روابط المحبة الأخوية، بين الكنيستين الشقيقتين. تضمن اللقاء أيضًا الحديث عن إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والخدمات المتنوعة، بكنائسها، بالإضافة إلى مناقشة سبل عيش الشركة الأخوية، بين الإيبارشيتين.

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