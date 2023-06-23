شباب اليد يهزم اليونان 36/30 فى ثالث مواجهاته ببطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 08:26 مساءً - فاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على اصحاب الارض

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم ليحصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول و ثانى لقاءاته على كلا من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى .

تقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين المانيا و اليونان خلال الفترة من 19يونيو الجارى و حتى 3 يوليو القادم .

توجهت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 من بولندا إلى اليونان السبت، إستعدادا لانطلاق بطولة العالم القادمة للشباب فى نسختها الـ24.

وتواجد منتخب شباب اليد فى بولندا لخوض وديتين، يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى مواليد 2002 ببطولة العالم للشباب كابتن ياسر الرملى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثامنة ببطولة العالم القادمة والتى تضم منتخب مصر ومنتخب اليونان ومنتخب كوبا ومنتخب السعودية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الالفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة اسماء اللاعبين : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.