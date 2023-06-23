جدة - نرمين السيد - وقد جاءت هذه الزيارة على هامش تواجده حالياً فى مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدورى الإنجليزى وكأس الاتحاد الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا»، قبل الاستعداد للموسم الجديد.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات الهامة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى ويجعل من المتحف واجهه أساسية فى البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.
وأجرى المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، خلال زيارته بالمتحف، بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزى للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكى تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصرى.
وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأسرته فى زيارة للمتحف القومى للحضارة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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