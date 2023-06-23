المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأسرته فى زيارة للمتحف القومى للحضارة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقد جاءت هذه الزيارة على هامش تواجده حالياً فى مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدورى الإنجليزى وكأس الاتحاد الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا»، قبل الاستعداد للموسم الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات الهامة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى ويجعل من المتحف واجهه أساسية فى البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

وأجرى المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، خلال زيارته بالمتحف، بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزى للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكى تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصرى.

وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.