وزير الصحة يتفقد مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتجهيزات الطبية ذات الجودة العالمية، فى مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، ضمن أعمال المرحلة الأولى، بمجمع الشفاء الطبى التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ويضم أيضًا مستشفيى (المبرة، والرمد).





جاء ذلك خلال زيارة الوزير، مستشفى التضامن، اليوم الجمعة، يرافقه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد التجهيزات النهائية للأعمال التطويرية للمجمع الطبى، وذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساهمت فى إحداث طفرة حقيقة فى القطاع الصحى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على فيديو توضيحى للهيكل الوظيفى للمجمع، والذى يضم أكثر من 300 سرير داخلى، كما شاهد فيلما قصيرا عن انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، كخطوة أولى فى محافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن الوزير تفقد أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة، والأجنحة الفندقية، وأشاد بمستوى بتجهيزاتها الطبية العالمية، كما تفقد غرف الإقامة الداخلية، وأشاد بمستوى جاهزيتها وكفاءة الأطباء وأطقم التمريض، حيث تأكد من تدريبهم على أحدث الأساليب العالمية.

وأضاف أن الزيارة شملت تفقد أعمال التطوير والتى تضم توفير غرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات، ورعايات مركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى شبكة إلكترونية موحدة لربط أقسام المستشفى ببعضها.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أن المجمع سيصبح أكبر مجمعًا طبيًا لخدمة سكان المحافظة وإقليم القناة، موجها بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية للمجمع، والالتزام بجداول أعمال الصيانة للأجهزة الطبية بشكل مستمر، لضمان استدامة النظم الصحية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة.