أميرة بهى الدين: الرئيس تحدث عن التجربة المصرية فى ميثاق التمويل العالمى

وأضافت "بهى الدين"، خلال تقديمها حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "افتح باب قلبك" المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحدث أمام العالم المتقدم وكل دول العالم عن خروج 27 ألف حالة هجرة غير شرعية، لأن المواطنين لا يستطيعون التعامل مع التحديات الداخلية بدولهم، لذلك يخرجون فى هجرات غير شرعية لدول أوروبا.
وتابعت: "الرئيس تحدث عن تجربتنا المصرية بما فيها من جهد الدولة المصرية وشعبها لمدة سنوات طويلة لتغيير الواقع، كما تحدث عن تجربة مصر عندما كانت رئيس للاتحاد الإفريقى وطرح هذه التجربة فى الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى".
أوضحت: "الرئيس السيسى تحدث أيضًا عن أن الجميع شركاء فى النتائج والواقع، وعندنا أمل أن يكون نظام التمويل أكثر عدلًا، ويسعى الرئيس للتفاعل مع كل الأجواء المحيطة به فى كل المحافل الدولية، كما أجرى لقاءات ثنائية لقادة وزعماء الدول الإفريقية والأوروبية والعالمية".
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