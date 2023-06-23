متحدث الرئاسة ينشر فيديو مشاركة الرئيس بالجلسة الختامية لقمة التمويل بفرنسا

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، اليوم الخميس، فيديو من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم الجمعة فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس السيسى قد التقى على هامش أعمال القمة كلا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب افريقيا، ورئيس كينيا ويليام روتو، وتم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بأطر تعزيز التعاون المشترك وبحث عددا من القضايا الافريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار التنسيق المتواصل مع مصر واشقائها الأفارقة. كما التقى الرئيس السيسى كذلك مع "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، حيث تم تناول اعمال قمة والحاجة الملحة الى القيام باصلاحات ذات مغزى فى منظومة التمويل العالمى.

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