التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسية 2022-2023، يوم الأحد المقبل الموافق 25-6-2023، حيث يؤدى طلاب المدارس الثانوية الامتحان فى مادة الكيمياء "لشعبتى العلوم والرياضيات" والجغرافيا "للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنويوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم "الكيمياء".





أما طلاب مدارس المكفوفين فيؤدون، غدا السبت، الامتحان فى مادة الجغرافيا "ورقة أولى"، وبعد غد الأحد، يؤدون الامتحان فى مادة الجغرافيا "ورقة ثانية".

واعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27-6-2023، يتوقف الطلاب عن أداء الامتحانات، حتى السبت الموافق 1/7/2023، ليستأنفوا الامتحانات من جديد يوم الأحد الموافق 2-7-2023، حيث يؤدى طلاب المدارس الثانوية العامة امتحان الفيزياء "لشعبتى العلوم والرياضيات" والتاريخ "للشعبة الأدبية"، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم "الفيزياء"، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

وفى بيان صحفى، اليوم الجمعة، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022-2023، تزامنا مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم الإثنين الموافق 3 يوليو المقبل.

وأكد مجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن، وأن امتحانات الثانوية العامة مستمرة فى مواعيدها المقررة وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسى 2022-2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات.

وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الامور، عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.