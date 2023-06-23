خالد عبدالغفار يتفقد أعمال تطوير مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد (صور)

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تأتى زيارة الوزير، ضمن سلسلة من جولات التفقدية الدورية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة معدلات الإنجاز فى المشروعات الصحية، ولتقديم الدعم اللازم، وتذليل أى عقبات قد تعوق المنظومة الطبية، فضلا عن الاطمئنان على مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى ومنها غرف الإقامة الداخلية للسيدات والرجال، وغرف العلاج الترفيهى والهوايات، واطلع على رسومات هندسية للهيكل الوظيفى للمستشفى والتى تبلغ سعته السريرة 133 سرير، وبمساحة 19 ألف متر مربع، فى المرحلتين الأولى والثانية، وأشاد بمعدلات التطوير ورفع الكفاءة.
واستكمل عبدالغفار، أن الوزير، شاهد فيلم قصير لأعمال التطوير التى مرت بها المنشأة، مؤكدا على أهمية منظومة الصحة النفسية، التى تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حرصت القيادة السياسية على التوسع فى منشآت الصحة النفسية، وتطويرها وإتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية فى العلاج، بهدف تحسين الخدمات الصحية النفسية، بالإضافة إلى تأكيده على دور مستشفيات الصحة النفسية فى نشر الوعى بالحياة الصحية النفسية السليمة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير، خلال جولته أكد حرص وزارة الصحة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم اللازمة لضمان استدامة النظم النفسية وتطويرها المستمر، ووجه الوزير بزيادة المساحات الخضراء فى المستشفى، بهدف توفير بيئة صحية نظيفة، تساعد فى الحفاظ على التوازن النفسى للمرضى، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بأسرع وقت، تمهيدا للافتتاح واستقبال المرضى.
يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة فى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، زار خلالها عدة مستشفيات، منها "مستشفى السلام المبنى البحرى، ومجمع الشفاء الطبى" اللذان يعملان ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة المركزية للصحة النفسية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة.
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