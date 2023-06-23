سفير الهند السابق: زيارة ناريندرا مودى لمصر ستعطى دفعة كبيرة للعلاقات

جدة - نرمين السيد - وقال تريجنيات- فى مقال للرأى نشر على موقع شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم الجمعة، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندى إلى مصر- إن العلاقة مع القاهرة اكتسبت ثقلا تاريخيا مرة أخرى خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى كضيف رئيسى فى اليوم الجمهورى 74 للهند قبل بضعة أشهر.

وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء، مودى ستعطى مزيدا من الزخم للشراكة الاستراتيجية المستدامة، نظرا لحقيقة أن مصر ذات موقع استراتيجى ولديها دور أكبر بكثير لتلعبه فى الديناميكية العالمية الناشئة والتعامل مع حالات الاضطراب خصوصا فى المجال البحرى والمحيط الهندى.

وأشار إلى أن الزيارات رفيعة المستوى هى فى الواقع مؤشر على عمق العلاقات، فلقد زار الرئيس السيسى الهند ثلاث مرات بالفعل وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندى مودى القاهرة عام 2020، ولكن بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19" تم تأجيل الزيارة.

وتابع أن خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس السيسى فى يناير من هذا العام، تم الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية سيتم إضفاء الطابع الرسمى عليها خلال زيارة رئيس الوزراء مودى، واكتسب التعاون الدفاعى والأمنى ​​عمقا حقيقيا فمنذ يناير 2021، تفاعل أكثر من 16 وفدا بما فى ذلك زيارات وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة.

وأردف أن الهند تعد قوة فى المحيط الهندى، ومصر ليس لديها "ميزة قناة السويس" فحسب بل هى أيضا لاعب رئيسى فى البحر الأحمر والقرن الإفريقى والبحر الأبيض المتوسط ​​والذى له أهمية استراتيجية ناشئة للهند ولأمن الممرات البحرية.

وقال إن علاوة على ذلك، تعتبر الهند شرق إفريقيا وغرب آسيا جزءا من استراتيجيتها فى المحيطين الهندى والهادئ، وتشعر مصر أيضا أن لديها دورا أكبر لتلعبه فى المنطقة خاصة مع التنافس الصينى الأمريكى بشكل متزايد فى المنطقة.

وفى سياق الحرب على الإرهاب، أضاف أن كلا من الهند ومصر يوليان أهمية كبيرة للحرب ضد هذا الخطر، خاصة الإرهاب العابر للحدود.

وعلى صعيد الأمن الغذائى، أشار إلى أنه من المحتمل أن يكون التعاون فى الزراعة محط تركيز خلال الزيارة، ويمكن أن يكون التعاون الثلاثى مع بعض البلدان فى إفريقيا نفسها إمكانية لضمان الأمن الغذائى، كما تعاونت دلهى والقاهرة بشكل كبير خلال جائحة كورونا من خلال تقديم المساعدة المتبادلة.

وأوضح أن الهند دعت مصر إلى جانب عمان والإمارات كضيوف خاصين فى قمة مجموعة العشرين، مما يدل على الأهمية التى توليها للعلاقة مع غرب آسيا، ولقد تعاون كلا الجانبين فى المحافل الدولية واعتبرا التعددية ودعم المؤسسات المتعددة الأطراف التى تم إصلاحها مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية كشرط مسبق لأهميتها المستمرة، ويأمل كلاهما أن يكونا على طاولة مجلس الأمن الدولى كلما أتاحت الفرصة لذلك.

ولفت إلى أن مصر وقعت مذكرة تفاهم لتصبح شريك الحوار فى منظمة شنجهاى للتعاون، ومن الطبيعى أن تجد نيودلهى والقاهرة تقاربات لدفع العلاقة إلى مدار أعلى بكثير عبر منصات متعددة، حيث احتفل الجانبان مؤخرا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وعلى صعيد السياحة، أكد أن السياحة تشكل محورا رئيسيا لمصر والهند، فلقد برز الهنود كثانى أكبر مسافرين ومنفقين فى العالم، ومع بدء مصر للطيران رحلاتها المباشرة إلى نيودلهى اعتبارا من شهر يوليو فإن إصدار التأشيرة عند الوصول أو تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للسياح ورجال الأعمال الهنود سيقطع شوطا طويلا فى جذب السياح الهنود الشباب إلى التراث الحضارى المصرى الجميل.

ونوه بأن المشاركة التجارية والاقتصادية هى المفتاح والعمود الفقرى لأى علاقة، فلقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 7.2 مليار دولار، وتستهدف البلدان تبادلا تجاريا بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2027.

كما تحرص مصر أيضا على الاستثمارات الهندية فى منطقتها الاقتصادية الهندية الخاصة مثل تلك التى تتمتع بها الصين وروسيا، وتحرص على الاستفادة من الوصول إلى الأسواق الخاصة التى ستتمتع بها فى الأسواق الإقليمية والأوروبية، ولهذا الغرض، يقوم الرئيس التنفيذى لمنطقة السويس الاقتصادية بزيارة الهند، لجذب الشركات إلى مصر.

وخلص بالقول إن زيارة رئيس الوزراء مودى تأتى فى الوقت المناسب، وستستغل وتعزز الزخم الذى تم الدفع به فى السنوات الأخيرة، وكلا البلدين ملتزمان بالسلام والاستقرار والأمن والاستقلال الاستراتيجى بكل تشعباته، ونأمل أن يدفع رئيس الوزراء الهندى والرئيس السيسى العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى من التعاون والمنفعة المتبادلة.