لطلاب الإعدادية.. تفاصيل رابط التقديم للصف الأول الثانوى لعام 2023/2024

جدة - نرمين السيد - يذكر أن التقديم للصف الأول الثانوى يكون إلكترونيا، من خلال منصة تنسيق الثانوى العام والفنى على موقع وزارة التربية والتعليم، عبر هذا الرابـط tansiksec.emis.gov.eg، الذى يتم تفعيله فى بداية شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يستمر الموقع فى استقبال طلبات الطلاب المنقولين من الصف الثالث الإعدادى للصف الأول الثانوى، حتى منتصف أغسطس 2023، مع إعلان نتائج القبول وفق الرغبات المدخلة تباعا، بحسب تنسيق الثانوى العام والفنى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوى

وتحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب، خطوات التقديم الإلكترونى فور تفعيل منصة تنسيث الثانوى العام والفنى كالتالى:

- الدخول إلى منصة التنسيق عبر الرابط tansiksec.emis.gov.eg

- تسجيل الدخول للملف الشخصى للطالب باستخدام البريدد الإلكترونى الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تظهر صفحة الملف الشخصى للطالب والتى تضم بياناته كالأسم والمحافظة والعنوان والمجموع بالشهادة الإعدادية وآخر موعد للتقديم فى كل مديرية تعليمية، وعلى الطالب مراجعة بياناته جيدا.

- الضغط على "الدخول إلى التنسيق"

- الدخول لصفحة "معلومات التسيق"، والتى توضح للطالب أنواع المدارس التى يمكنه الالتحاق بها "ثانوى عام- مدارس تعليم فنى- مدارس تكنولوجيا تطبيقية" ومرحلة التقديم الخاصة به وفق مجموعه.

- الضغط على "ملئ الرغبات" للدخول لصفحة تسجيل الرغبات واستكمال البيانات.

الأوراق المطلوبة

ومن خلال ذات المنصة، يتابع الطالب نتيجة قبوله بإحدى مدارس التعليم الثانوى سواء العام أو الفنى، وفور إعلان النتيجة يتوجه إلى المدرسة المقبول بها بالأوراق التالية:

- شهادة النجاح بالصف الثالث الإعدادى و3 صور منها.

- شهادة ميلاد "كمبيوتر" و3 صور منها.

- إيصال دفع المصروفات المدرسية "220 جنيها للتعليم الفنى و520 جنيها للثانوى العام"، وصورتين منه.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

- 5 صور شخصية حديثة للطالب مدون عليها سمه.

- شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.

- ملف ورقى للتقديم.