رئيس «الرعاية الصحية»: نفخر لكسر مصر الرقم العالمى بشأن التوعية بالسرطان

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات احتفالية تسجيل موسوعة جينيس أكبر علامة "للتوعية بالسرطان" فى العالم بمصر، والتى تنظمها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك بساحة مصر فى محافظة بورسعيد.





وأقيمت الاحتفالية بحضور ورعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى من المجتمع المدنى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته وفخره لكسر مصر الرقم العالمى الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، وتسجيل ذلك باسم المبادرة الرئاسية "للكشف عن الأورام السرطانية"، لافتا إلى جهود الدولة المصرية فى دعم صحة المرأة والذى تعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، وأهمها مبادرات "الكشف المبكر عن سرطان الثدى، دعم صحة المرأة المصرية، صحة المرأة والجنين".

وأضاف السبكى، أن التسجيل بموسوعة جينيس إنجاز يضاف لسجل وزارة الصحة والمبادرات الصحية الرئاسية، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية تزداد نجاحاتها يوم بعد يوم، ومنوها أن المبادرات الصحية الرئاسية أثمرت عن قاعدة بيانات محكمة، لربطها مع قاعدة بيانات التأمين الصحى الشامل عن كافة الأمراض والتداخلات، وتابع: نعرب عن سعادتنا لإقامة الاحتفالية اليوم بمحافظة بورسعيد نقطة انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا تسريع وتيرة تطبيق المنظومة بإطلاقها فى 3 محافظات خلال سنة واحدة.

وأكد اهتمام الهيئة شموليا بخدمات صحة المرأة بشكل عام خاصة فى ظل التغطية الصحية الشاملة التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومؤكدا أن المنظومة توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية فى جودة الخدمة، ومشيرا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية للمرأة مما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لصحة مصر.

ولفت إلى التعاون مع الشركاء الوطنيين من المؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة التى تهدف إلى دعم ملف صحة المرأة، وكان منها التعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم فى أول بروتوكول لإجراء المسح الطبى لأكثر من مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحى الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمحافظات تطبيق المنظومة، وكانت أحدثها حملة "اسبقى بخطوة للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدى وعنق الرحم" بمستشفى دار صحة المرأة التابعة للهيئة ببورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية.

وثمن دور الجمعيات الأهلية والشراكات الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة، ومنها تعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للأكواد العالمية للمرأة المصرية، بهدف الوصول فى النهاية لنتائج تعزز من صحتها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن حضور ممثلى موسوعة جينيس العالمية لمصر والمشاركة فى هذا الحدث الكبير، يعكس الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية، لدعم صحة المرأة، مؤكدا أهمية التعاون والشراكة الناجحة بين كافة الأطراف، سواء كانت حكومية أو مجتمع مدنى، أو خاصة، بهدف الوصول فى النهاية لنتائج تعزز من صحة المرأة المصرية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تتضمن فعاليات الاحتفالية تسجيل موسوعة جينيس Guinness World Records لأكبر Cancer Ribbon بالعالم بمساحة 6000 متر مربع، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش يطوف مقر الحملة ويحمل شعار التوعية بالسرطان، وعقب انتهاء الاحتفالية سيتم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، والتى تعمل فى مجال الحماية والوقاية وعلاج مرضى السرطان.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية أيضا، 4 جلسات توعوية حول "سرطان القولون، سرطان الثدى، سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم"، إلى جانب وجود Femi Health Bazaar لعرض المنتجات اليدوية للسيدات وذلك لدعم السيدات المنتجات.