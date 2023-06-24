وزير التعليم يكشف عن المؤشرات الأولية لتصحيح امتحان العربى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤشرات الأولية لتصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح فى المادة، مقارنة بالعام الماضى.





وبدأت أعمال تصحيح امتحان اللغة العربية، الذى أداه طلاب الثانوية العامة الأحد الماضى، أول أمس الأربعاء، فى مختلف القطاعات، بعد مراجعة نموذج الإجابة من قبل 10 من خبراء المادة.

وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية، أن تصحيح الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية، يجرى وفقاً للضوابط التى أعلنتها الوزارة من قبل لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، إذ يتم إرسال السؤال لاثنين من المصحيين، وفقاً لمستويات تقدير محددة، وحال اختلاف الدرجتين الممنوحتان من كل منهما لأكثر من نصف درجة، يتم إرسال السؤال لمصحح ثالث للفصل بينما.

ويتكون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 55 سؤالا، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد مخصص لهم 70 درجة، و4 أسئلة مقالية مخصص لهم 10 درجات، لتكون النهاية العظمة للمادة من 80 درجة.

وطمأن حجازى طلاب الثانوية العامة، بأن الوزارة حريصة على إعطاء كل طالب حقه من الدرجات، وان جميع أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المناهج المقررة وستكون فى المستوى العام للطالب، ولن تشهد امتحانات الثانوية العامة أخطاء الأعوام السابقة.

وانطلقت أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، يوم الإثنين الموافق 12-6-2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 13-7-2023.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.