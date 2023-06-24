ضياء رشوان: الرئيس السيسى شرع ببناء قواعد الدولة الرئيسية قبل السياسية

جدة - نرمين السيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة شرعوا خلال السنوات السبع الماضية فى بناء قواعدها الرئيسية، خاصة على مستوى البنية التحتية والإصلاح الاقتصادى، لكن ليس بالاقتصاد وحده يعيش الإنسان، والسياسة أمر مهم للغاية.





وأضاف "رشوان"، خلال لقائه الإعلامى جمال عنايت، ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسى عندما دعى للحوار الوطنى، وكان فى القاعة شركاء 30 يونيو مثل حمدين صباحى وخالد داوود وخالد يوسف ومحمد سامى وياسر الهوارى وآخرين مما شاركوا. ورأى المنسق العام للحوار الوطنى، أن الرئيس السيسى أراد استكمال بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة مؤسسى هذه الجمهورية، فالجمهورية الجديدة هى التطور المنطقى لثورة 30 يونيو.

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