ارتفاع نسبة الرطوبة.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة السبت

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، طقس معتدل الحرارة على جميع أنحاء البلاد فى الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.





وترتفع نسب الرطوبة نهارا وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من "2 إلى 3" درجة مئوية. وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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