عاجل- الرئيس السيسى يعقد لقاءً وديًا مع الأمير محمد بن سلمان فى باريس

جدة - نرمين السيد - وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب. وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربى المشترك والمساهمة فى تسوية الأزمات، وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية فى المنطقة، بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

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