مديرة صندوق النقد: من الرائع رؤية الرئيس السيسي وتطرقنا لأساس التقدم المستمر في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 12:30 صباحاً - أعربت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن سعادتها برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أنها ناقشت مع الرئيس إلى أساس الشراكة والتقدم المستمر في مصر نحو الإصلاح الاقتصادي.

ونشرت مديرة الصندوق عبر حسابها على تويتر، صورة جمعتها بالرئيس السيسي، صحبتها بالقول: "من الرائع رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة باريس، لقد تطرقنا إلى أساس شراكتنا والتقدم المستمر في مصر نحو الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز النمو والحفاظ على الاستقرار".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد

وسبق وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا على أهمية العمل على حشد التمويل اللازم لمواجهة تحديات الدول النامية من بينها التغيرات المناخية.

وقالت جورجيفا، في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس في يومها الثاني والأخير، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن "صندوق النقد ساهم بشكل كبير في حشد التمويل اللازم من القطاع الخاص من خلال إنشاء تحالف بين البنوك في دولة باربادوس لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية"، معربة في الوقت نفسه عن تطلعات الصندوق في الإسهام والوقوف بجانب بعض الدول التي تواجه تحديات وصفتها بـ"الخطيرة".