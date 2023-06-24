محافظ مطروح يتفقد منفذ السلوم البرى ويشيد بجهود تطويره

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، بجهود تطوير منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح والنهوض بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرضها.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح، منفذ السلوم البرى، يرافقه محمد صلاح نائب مدير المنفذ، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المنفذ الأسبوع الماضى كبوابة مصر الغربية مع أهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال إفريقيا.

كما أشاد المحافظ بأعمال التطوير وتيسر إجراءات الدخول والخروج من وإلى المنفذ فى أقل وقت ممكن، ما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام، وتفقد محافظ مطروح عددا من أقسام المنفذ المطور منها الثلاجات بعدد 24 ثلاجة كبيرة والمخازن بعدد 10 مخازن.

واستمع لشرح حول أعمال التطوير التى تمت على مساحة 285 فدانا بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم، مع إنشاء ورفع كفاءة 37 مبنى إداريا وأمنيا على أحدث مستوى وأجهزة تكنولوجية مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلتية بطول 155 ألف متر، بما يخدم التوسع فى حركة التجارة ويوفر مزيد من فرص العمل.

ويجرى العمل بالمنفذ من خلال 3 مسارات، وهى: مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم ومستقبل التجارة البنية كمسار متصل إلى الصالة وإنهاء الإجراءات (المرور، الجمارك، الجوازات) ومسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة بما يسرع عبور الأفراد خلال ساعة، والشاحنات خلال ساعتين، مع استيعاب مزيد من السيارات ومساحة انتظار لعدد ألف سيارة ملاكى ونقل، بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من إسعاف وإطفاء وvip، وإنشاء منطقة أمنية بها أجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ، مع تأمين المنفذ بأشعة X وكاميرات مراقبة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م3/ يوم.