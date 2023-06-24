الصحة: الكشف على 100 ألف مواطن خلال مبادرة الكشف عن الأمراض السرطانية

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم خلال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض السرطانية الكشف على 100 ألف مواطن، وتم اتخاذ إجراءات إيجابية لأكثر من 15 ألف مواطن كانت نتيجة كشفهم إيجابية، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية كان لها المردود الإيجابى على صحة المواطن المصري.





جاء ذلك خلال الاحتفالية - التى أقيمت ببورسعيد لكسر الرقم العالمى الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، والذى كان مسجلا فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية باسم إسبانيا وانتقالها لمصر ليسجل باسم المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان فى 9 محافظات كمرحلة أولى للكشف المبكر والعلاج من أربعة أورام سرطانية.

ومن جانبه قال محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم أن حضور ممثلى جينيس العالمية لمصر والمشاركة فى هذا الحدث الكبير، يعكس الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الصحة، لدعم صحة المرأة، بداية من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وصولا للمبادرة الجديدة للكشف عن الأورام السرطانية، والتى من بينها سرطان عنق الرحم.

وكشف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن إطلاق حملة «اسبقى بخطوة» لحماية السيدات والوقاية من الأورام النسائية، والتى تستهدف الكشف عن ألف سيدة من محافظة بورسعيد، فى العيادات المتنقلة التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر على سيدات بورسعيد من سرطان عنق الرحم، تم بمقر وحدات الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد.

ودعا العزب السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التى تقدمها المبادرات الرئاسية، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن الأورام النسائية خاصة "الثدى وعنق الرحم"، يسهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرات الصحية بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقال اللواء عادل الغضبان إن احتضان بورسعيد لهذا الحدث العالمى يأتى تتويجا لنجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسى فى نجاح منظومة الصحة والتى بدأت بمبادرة 100 مليون صحة ثم توالت الإنجازات بالمبادرات الرئاسية الصحية، ومنها نجاح مصر فى كسر الرقم القياسى للتوعية بمرض السرطان والذى وصفه بالإعجاز الطبى الجديد لمصر.

ونصح الدكتور هشام الغزالى رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة السيدات بضرورة الكشف المبكر على الأمراض السرطانية حفاظا على صحتهن.. مشيدا بالمبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض السرطانية التى أتت ثمارها فى وقت وجيز.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن مبادرة حول مصر فى 100 يوم، تجوب جميع محافظات مصر للكشف على السيدات بالمجان وخاصة الكشف عن أمراض الثدي، وكشف عن أن نسب الإصابة عن أمراض الثدى لدى السيدات فى مصر تصل ل 45 فى المئة، مشيدا بجهود وزارة الصحة والمبادرات الرئاسية الصحية للقضاء على السرطان.. كما تم تأهيل كل المعامل البيولوجية التى وصل عددها 79 معملا بعد أن كانت 14 فقط.

جدير بالذكر أنه أقيم على هامش الاحتفالية معرض لفنانى وفنانات بورسعيد للمشغولات اليدوية احتفاء بهذا الحدث الكبير، وتم خلال الاحتفالية استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش يطوف مقر الحملة ويحمل شعار التوعية بالسرطان، وعقب انتهاء الاحتفالية تم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى تعمل فى مجال الوقاية وعلاج مرضى السرطان.