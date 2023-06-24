السفير المصرى يبحث تعزيز التجارة الثنائية مع وزير الاستثمار الكينى

هذا، وقد أشار نصر الدين إلى حرص مصر على تنمية العلاقات التجارية مع كينيا، الشريك الأكبر لها فى شرق أفريقيا وبوابتها للأسواق الأفريقية، مؤكداً أن تحرير التجارة بين دول القارة يدعم جهود التكامل الاقتصادى والاعتماد المتبادل بين الدول الأفريقية.
ونقل استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق الكينية من السكر وغيره من المنتجات المصرية، وحرصها على زيادة استيرادها للشاى الكيني، داعياً إلى تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الفرص الاستثمارية فى المجالات المختلفة فى كينيا، وعلى رأسها السياحة والتشييد والبناء.
ومن جهته، أثنى الوزير الكينى على التعاون القائم مع مصر فى المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك أفاقاً رحبة لتعزيزه، خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة.
كما أبدى ترحيب بلاده بدخول الشركات المصرية السوق الكينية وتوفير ما تحتاجه، مؤكداً تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقة والسياحة والفندقة وغيرها.
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