رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - يبدأ رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تأتى فى ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهى من طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد.





وتعد زيارة رئيس وزراء الهند، التى تستغرق يومين، هى الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه فى عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقى مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة. وعبرت العلاقات المصرية الهندية، مع بداية العام الجاري، إلى مرحلة جديدة انتقلت معها من روابط تاريخية وعلاقات دبلوماسية تعود إلى لأكثر من 75 عاما إلى "شراكة استراتيجية" بين اثنتين من أقدم الحضارات فى العالم.

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