الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل الحرارة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة فى العيد:

كما تنشط الرياح من الإثنين 26 يونيو إلى الخميس 29 يونيو على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.