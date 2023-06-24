متحدث الخارجية: الوزارة تستمر فى دعم دبلوماسياتها لخدمة الوطن

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزارة تستمر فى دعم دبلوماسياتها لأداء مهامهن فى خدمة الوطن وتمثيله خير تمثيل بما يعكس الوجه الحضارى للمرأة المصرية.





وقال المتحدث، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت، "فى اليوم العالمى للمرأة فى الدبلوماسية، نبعث بتحية تقدير وعرفان لتاريخ مشرف من العمل الدؤوب والتضحيات التى تتحملها المرأة فى السلك الدبلوماسى المصرى".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت العام الماضى، قرارا بإعلان يوم 24 يونيو من كل عام يوما للمرأة الدبلوماسية، عرفانًا بإسهام المرأة الفاعل فى العمل الدبلوماسى.