دعوة الرئيس للنهوض بالبنية الأساسية الإفريقية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى "أخبار اليوم" وتحت عنوان "السيسى يدعو الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار لدعم قارة إفريقيا".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى دعا، خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، فى باريس، الدول المتقدمة لضخ 100 مليار دولار؛ للمساهمة فى النهوض بالبنية الأساسية فى قارة إفريقيا، مضيفة أنه على هامش القمة التقى الرئيس السيسى، أمس فى باريس، مع نظيره الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء ما يجمع البلدين من علاقات متميزة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة، مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، خاصة على صعيد التبادل التجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس رامافوزا أشاد بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، معربا عن تقديره للدور المصرى الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتى من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

وتابعت أن الرئيس السيسى التقى، أمس، فى باريس، مع الرئيس الكينى ويليام روتو، وأعرب عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس الكينى مجددا بعد اللقاء الأخير فى لوساكا على هامش انعقاد قمة "الكوميسا" الشهر الجارى، مؤكدا التقدير للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع كينيا فى شتى المجالات.

ولفتت الصحيفة إلى لقاء الرئيس السيسى، أمس، مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، والتى أعرب خلاله الرئيس السيسى عن تطلعه لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا فى المجالين الاقتصادى والتنموى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

وتحت عنوان (رئيس الوزراء يتابع ملف تسليم الوحدات السكنية للمنتقلين للعاصمة الإدارية).. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تابع مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحى "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، كما وجه مدبولى مسؤولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، فى إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالعاصمة الإدارية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية فى آلية عمل الجهاز الإدارى للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية فى أفضل الممارسات فى هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل ولكن تغيير فى نمط عمل الجهاز الإدارى للدولة.

وفى "الأهرام".. وتحت عنوان (وزير الدفاع: قفزة غير مسبوقة فى تطوير نظم التسليح والتدريب).. ذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أ.ح محمد ربيع ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن مقاتلى الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على بذل التضحيات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار فى تنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

وأشارت إلى أن الفريق أول محمد زكى، نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثانى الميدانى، مؤكدا أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكل الأفرع الرئيسية وتشكيلات القوات المسلحة لتكون فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لحماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وفى سياق آخر.. وتحت عنوان (زيارة جوارديولا تشعل منصات التواصل الاجتماعى فى مصر).. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى أبدى إعجابه الشديد بما تتمتع به مصر من حضارة ومناظر طبيعية خلابة جعلتها قبلة سياحية مفضلة للعديد من المشاهير.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسبانى، الذى اختار مصر وجهة سياحية لقضاء أسبوع من عطلته الصيفية رفقة أسرته، قال إن ما رآه يختلف تماما عما سمعه عن مصر، وإنه انبهر بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل المصريين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بصحبته، مشيرا إلى أنه سمح لهم بنشرها عبر منصات التواصل الاجتماعى التى ضجت بعبارات الترحيب بالمدرب الإسبانى المخضرم.

وأشارت إلى أن بيب جوارديولا وأسرته، قد وصلوا مطار القاهرة قادمين من إسبانيا، وكان فى استقبالهم مدير مكاتب التنشيط السياحى بالمطار نسرين عثمانلى، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحى المصرى.

وفى أثناء تواجده بالمطار أمس الأول شاهد جوارديولا بثا مباشرًا لمباراة الأهلى وحرس الحدود عبر إحدى الشاشات، فعلق قائلا "إنه يعرف الأهلى جيدا"، ويعلم إنه فريق ذا شعبية كبيرة داخل مصر وقارة إفريقيا، كما أنه سيكون ضمن الفرق التى ستشارك فى كأس العالم للأندية بالسعودية.