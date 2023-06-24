حسام فاروق يكشف فى «بالبنط العريض» حقيقة مجلة الإيكونوميست البريطانية

جدة - نرمين السيد - وخلال الحلقة يجيب على تساؤلات لماذا اعتادت على مهاجمة الدولة المصرية تحديدا بعد 30 يونيو 2013؟ ولماذا تختار توقيتات معينة للهجوم كما فعلت هذه الأيام بنشر تقرير مغلوط من أوله لآخره عن الوضع فى مصر فى ظل احتفال الدولة المصرية بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة التى خلصت البلاد من حكم الإرهابية؟

ومن المقرر أن يكشف فاروق، خلال الحلقة تاريخ الإيكونوميست منذ صدورها فى العام 1843، وهل هى مجلة أم جريدة؟ وهل هى متخصصة حقا فى الشأن الاقتصادى كما تدعى أم أنها تهتم بالشأن العام كما تفعل؟

ويستعرض مقدم البرنامج، نماذج فاضحة مما نشرته الإيكونوميست عن مصر خلال العشر سنوات الماضية، كاشفا ما فيها من أخطاء مهنية فادحة وأخطاء معلوماتية صادمة وانحياز فى الطرح واختيار المصادر، كما يكشف بالدليل تعاون الإيكونوميست مع عناصر من الجماعة الإرهابية فى عدد من المراكز البحثية الوهمية التى اسستها الإرهابية على الورق كواجهة للتعاون مع الصحافة الأجنبية والرأى العام الدولى، بينما هى فى الواقع كيانات لا وجود لها.

ويكشف كذلك تعاون الإيكونوميست حسب الغرض مع بعض المنظمات المشبوهة التى تدعى العمل فى مجال حقوق الإنسان بينما هى فى الأساس كيانات مسيسة اخترقتها الإرهابية.

ويفند فاروق، التقرير الأخير الذى نشرته الإيكونوميست الأسبوع الماضى عن مصر، والذى وصف بالسقطة المهنية لما فيه من كذب وإدعاءات خاطئة ومعلومات مغلوطة.

"بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 4.30 عصرا بتوقيت القاهرة.