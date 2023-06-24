وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2022/ 2023.





وصل الوزير إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان فى استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية. ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد الدكتور رضا حجازى سير امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، وتفقد استراحات المعلمين الملاحظين فى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة. والجدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة يبلغ 53 ألف طالب بعدد 151 لجنة.

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