بعد "تمرد" قوات فاجنر ".. كلمة مرتقبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 10:28 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة للشعب بعد قليل.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الروسي عن ما وصفته موسكو بالتمرد العسكري لقائد قوات فاجنر الذي أتهم القوات الروسية بقصف عناصره في غارات على أوكرانيا.