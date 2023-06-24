بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات اليوم السبت، 24 يونيو، فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة وحسم للمعتدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد تلك الأراضى ومواجهة ظاهرة التعدى عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.





وأكد هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الرى، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.

وأوضح هشام آمنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 بدأت من 29 أبريل الماضى حتى 19 مايو 2023"، وأسفرت عن إزالة 6430 مبنى مخالف على أملاك الدولة على مساحة 1.6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة 154 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد.

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجارى، عن إزالة 5077 مبنى مخالف على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وإزالة 1740 حالة تعد على أراضى زراعية على مساحة 5636 فدانا، كما تم إزالة 140 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1064 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد هشام آمنة، بجهود المحافظات فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية على مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ21، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.