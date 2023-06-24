فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بمصر، وذلك بداية من يوم الجمعة الموافق 23 يونيو.





ويتم التقديم الإلكترونى عن طريق منصة "ادرس فى مصر" من خلال الرابط التالى هنا. يأتى ذلك للتيسير على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرا للإقبال المتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

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