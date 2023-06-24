مدبولى عن «الخالدين»: ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم، التى أصبحت لا تصلح لعملية الدفن، موضحا أن ما سيتم فعله مكان تلك المقابر هو إنشاء حدائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات، مشددا على أنه يحذر بناء أى مبان.





وأضاف مدبولى - فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، عقب تفقده مقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة - أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة دون حلول، مبينا أن طبيعة المنطقة كونها منخفضة تجمع المياه ما يجعل من الصعب التعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس من الضرورى نقل المقابر التى أصبحت لا تصلح للدفن إلى أماكن أخرى، والبدء فى إعادة صياغة هذه المنطقة بما يخدم إضافة "رئات خضراء" للقاهرة. ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء منطقة مقابر الخالدين حتى يتم الإعلاء من شأن الزعماء الذين ضحوا من أجل هذه الدولة على مدار العصور، وحتى يصبح هناك مكان على مستوى عال يجمع الزعماء الراحلين وما فعلوه تجاه البلد وحتى يكون مزارا للجميع.

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