الرعاية الصحية: الحوكمة الإكلينيكية أهم مكتسبات منظومة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - وشهد الحفل، حضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس لجنة الحوكمة الإكلينيكية، والدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثلى القطاع الخاص والمدنى، إضافة إلى الخبراء المدربين والمتدربين الخريجين بالبرنامج الوطنى للحوكمة الإكلينيكية، وعدد من ممثلى الإدارات والفروع والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكى، فى كلمته خلال الاحتفالية، إنه لا شك أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأربع سنوات الماضية حققت نجاحات كبيرة جدا، وتعد أحد الإنجازات الهامة التى قامت بها الدولة المصرية، وتابع: نعتبر هذه المنظومة هى مستقبل صحة مصر والأمل الحقيقى فى تحسين الخدمات الصحية فى ظل الجمهورية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى التى تبناها.

وأضاف السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل حققت مكتسبات كبيرة جدا لمقدمى الخدمات وأيضا لمتلقى الخدمات من المسجلين والمنتفعين بخدمات هذه المنظومة، وأيضا على مستوى المؤسسية، مشيرا إلى أنه من أعظم المخرجات والمكتسبات التى حققتها هذه المنظومة، هو "الحوكمة الإكلينيكية" التى انطلقت فى الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عامين، والتى تم إعلانها أيضا بشكل رسمى فى اتفاقية "إعلان الأقصر" الذى تم توقيعه، وكان بمشاركة هيئة الرعاية الصحية مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد أن منظومة الحوكمة الإكلينيكية هامة جدا لضبط الممارسات الإكلينيكية لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى التى نتبناها جميعا فى هيئة الرعاية الصحية، ومؤكدا أنها أحد العوامل الرئيسية لنجاح منظومة تقديم الخدمات الصحية بها.

ولفت، إلى الجهود الكبيرة التى تم بذلها خلال الفترة الماضية سواء من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية، وأيضا جميع القائمين على هذه المنظومة الحوكمة الإكلينيكية من خبراء الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخبراء من وزارة الصحة والسكان، كانت لها دور كبير فى تدريب القوى البشرية لإدخال هذه الثقافة الجديدة، وتعزيزها فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مؤكدا انعكاس هذه الجهود على جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدلات رضاء المنتفعين عن تقديم الخدمات.

وتابع: ماضين ومستمرين فى منظومة الحوكمة الإكلينيكية بجهود جميع المشاركين فى اتفاقية إعلان الأقصر، وبجهود جميع الفاعلين من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لتحقيق الحلم الكبير وهو تقديم الخدمات الصحية للمصريين بالمستوى اللائق، والوصول لطموحاتهم وتطلعاتهم فى أعلى مستويات الجودة العالمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، تقدم الطب والصحة مشيرة إلى أن هناك طفرة نوعية فى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتابعت: أنه فى نفس الوقت مع إحداث هذه الطفرة وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يمكن منع 80% من الأحداث العكسية للرعاية الصحية وحماية المرضى من متلقى الخدمة بتطبيق هذه المفاهيم من الحوكمة الإكلينيكية.

وأشارت القصير، إلى أن الأمن الصحى وحماية الصحة وسلامة المرضى وكل من يحصل على رعاية صحية آمنة مطلوبة وحق إنسانى، وتابعت: أنه فى منظمة الصحة العالمية نعمل مع جميع الدول، وبخاصة مصر، لتحقيق غاية التغطية الصحية الشاملة من خلال تقديم خدمات آمنة صحية والحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدمى الخدمة الصحية.

ولفتت، إلى أنه بمصر نعمل على تحقيق هذه الغاية بتطبيق التأمين الصحى الشامل، وتابعت: فخورين جدا فى المنظمة بإتفاقية "إعلان الأقصر" والتى وقعت عليها 4 هيئات حكومية مصرية، تلك الهيئات التى بدأت العمل مع المنظمة يدا بيد لوضع منظومة حوكمة إكلينيكية شاملة جميع الجوانب لأى نظام صحى قوى وفعال وآمن.

وأكدت، أنه من خلال العمل يدا بيد مع هيئة الرعاية الصحية المسولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على أرض الواقع، يضمن تحقيق التوسع فى خدمات صحية آمنة وسلامة المرضى على جميع المستويات، سواء بتوثيق العمل أو تأهيل الكادر الصحى والاستخدام الآمن للأجهزة والتشخيصات والعلاج ومنع الأحداث العكسية، وهو ما يضمنه تطبيق الحوكمة الإكلينيكية لتواجد عنصر المسائلة والمحاسبة من أجل تحسين الخدمات الصحية والإتجاه نحو الحالة الصفرية للأحداث العكسية للرعاية الصحية، وتابعت: نود أن ننقل مع هيئة الرعاية الصحية هذه التجربة لجميع أنحاء مصر، وهنيئا لتحقيق "إعلان الأقصر" تنفيذا وليس فقط توقيعا.

وأوصح الدكتور مجدى بكر، أن الحوكمة الإكلينيكية هى كل الأطر والعلاقات والأنظمة والتدخلات التى تهدف إلى التأكد من أن جميع الخدمات الصحية التى تقدم من خلال شبكة مقدمى الخدمات الصحية، هى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، مع العمل على تحسينها ورفع مستواها، وأن جميع المسئولين عن تقديم الرعاية الصحية، من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين ومجلس الإدارة، جميعهم مسئولون وملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأنهم جميعا يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآتها.

وأشار بكر، إلى أن هيئة الرعاية الصحية هى الأولى فى مصر التى تبنت وطبقت منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالمفهوم المتكامل، كمظلة تتكون من عدة محاور، أهمها، إنشاء الإطار المؤسسى لها بجميع مستويات الهيئة، والأطر والممارسات الخاصة بتأكيد سلامة المريض، والعمل على تجنب الاحداث السلبية "العكسية" التى يمكن أن تحدث أثناء تقديم الخدمات الصحية للمرضى، ووضع أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج بشكل عملى وطبقا للأولويات، والتأكيد على الالتزام بتطبيقها، وأيضا نظم المراجعة الإكلينيكية، وسياسات إدماج المرضى وذويهم فى تحسين الجودة والسلامة للممارسات الطبية، ودعم التدريب والتعليم الطبى والبحث العلمى لخلق الدليل والتطوير المهنى للفريق الطبى، مما يضمن تحقيق وتأكيد الأهداف، لافتا إلى عمل الهيئة على هذه الإطار منذ حوالى 3 سنوات بدعم وشراكة كاملة مع منظمة الصحة العالمية.

وعلى هامش حفل التخرج، كرّم الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الخبراء المدربين بالبرنامج الوطنى للحوكمة الإكلينيكية، والمتدربين الخريجين بالبرنامج الوطنى وتسليمهم الشهادات، كما شمل الحفل، عرض مجموعة من الفيديوهات التى تستعرض تأثير تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية على جودة الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل.