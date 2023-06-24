مصدر أمنى: انتشار مكثف بكل المحاور والطرق الرئيسية لتأمين احتفالات العيد

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، رفع درجات الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.





وقال المصدر الأمنى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من خطة تأمين الاحتفالات، والتى تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها؛ لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تضمنت عدة محاور، من بينها تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين الرئيسية، والطرق السريعة، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسى النيلية، والتى يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات؛ وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، خاصة مع توقع سفر العديد من المواطنين إلى المدن الساحلية، لقضاء فترة الأعياد بها، أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية فى ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية.

وأوضح أن الخطة اعتمدت أيضا على تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجارى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد، بالإضافة الى تكثيف حملات إدارة شرطة المرافق؛ لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام ورفع كافة الإشغالات، بما يضمن التصدى الحاسم لأية محاولات قد تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

ولفت المصدر الأمنى إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أى طارئ خلال الـ 24 ساعة.

وتابع أن الخطة راعت أيضا الانتشار الأمنى المكثف بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، ولاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد.

وأكد المصدر الأمنى أن وزير الداخلية، وجه بأهمية مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتقديم أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية للوزارة.

وأشار إلى أن وزير الداخلية شدد فى الوقت نفسه على ضرورة التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمنى، وتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.