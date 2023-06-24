الأتوبيس الترددى يزين الطريق الدائرى قريبا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن الأتوبيس الترددى:- ومن المقرر أن يكون الأتوبيس الترددى، وسيلة حضارية، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير الطريق الدائرى ومنع العشوائية التى يسببها الميكروباص على الطريق ومنع التحميل العشوائى على الطريق.

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