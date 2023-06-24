مصر عضو دائم بالمجلس الدولى لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية

جدة - نرمين السيد - حصلت مصر ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، على العضوية الدائمة بالمجلس الدولى لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشرى "ICH"، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى إفريقيا والثانية عربيا التى تحصل على العضوية الدائمة للمجلس.





تم الإعلان بعد مشاركة هيئة الدواء المصرية بفعاليات الاجتماع النصف سنوى للجمعية العمومية للمجلس الدولى لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشرى ICH، المنعقد فى الفترة من 12 -13 يونيو الجارى بكندا.

تم التصويت بالإجماع على الموافقة على العضوية الكاملة لهيئة الدواء المصرية بالمجلس الدولى لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشرى ICH، وبذلك التصويت تحصل الهيئة على مقعد العضوية رقم 21 بالمجلس، والذى يتضمن عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، وعلى رأسها وكالة الأدوية الأوروبية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

جاء التصويت تتويجا للعمل الدؤوب والمشترك لهيئة الدواء المصرية باللجان الفنية المختلفة بالمجلس على مدار العام الماضى، وما أفرزته تلك اللجان من توصيات فنيه تسهم فى تذليل العقبات التى تواجه المصنعين أثناء تقييم وتسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بالاستخدام البشرى، مع ضمان فعاليتها وأمانها، بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

يعد المجلس الدولى لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشرى "ICH" فريدا من نوعه فى الجمع بين السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية، فمنذ نشأته فى عام 1990، وتتمثل مهمة المجلس فى تحقيق قدر أكبر من التنسيق فى جميع أنحاء العالم؛ لضمان تطوير الأدوية الآمنة والفعالة والعالية الجودة، وتقييمها بشكل كفء.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، حصلت العام الماضى على عضوية المجلس كملاحظ، وأنها استطاعت فى عام واحد فقط الحصول على العضوية الدائمة، كما أنها حصلت أيضا فى مارس 2022 على اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات.

يأتى حصول الهيئة على العضوية الدائمة بالمجلس بمثابة اعتراف دولى آخر بأن هيئة الدواء المصرية لديها من الخبرات العالمية بالمجالات الرقابية التنظيمية ما يؤهلها لمشاركة السلطات الصحية بالدول المرجعية فى وضع خارطة الطريق العالمية الخاصة بقطاع المستحضرات الطبية.