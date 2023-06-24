التعليم العالى: إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن الهولندى العالمى

جدة - نرمين السيد - أشاد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتطور العلمى والبحثى الذى تشهده الجامعات المصرية؛ والذى انعكس على دخولها فى العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، بفضل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وفقًا للمعايير العالمية.





وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذى يأتى ضمن بنود الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى أطلقت فى 7 مارس 2023، واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا فى التصنيفات الدولية المختلفة.

وفى هذا الإطار، تم إعلان نتائج تصنيف (ليدن CWTS Leiden ) لعام 2023، والتى أظهرت إدراج 13 جامعة مصرية من إجمالى 1411 تم إدراجها فى التصنيف لهذا العام، وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية والإفريقية المدرجة فى التصنيف، حيث جاءت فى المرتبة (279)عالميًا، وجاءت جامعة عين شمس بالمركز الثانى محليًا والمرتبة (537) عالميًا، فى حين حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث محليًا والمرتبة (572) عالميًا، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الرابع محليًا والمرتبة (617) عالميًا، يليها جامعة الزقازيق بالمرتبة الخامسة محليًا والمركز (637) عالميًا.

كما حصلت جامعة أسيوط على المرتبة (832) عالميًا، يليها جامعة طنطا بالمرتبة (907) عالميًا، ثم جاءت جامعة الأزهر فى الترتيب (925) عالميًا، يليها جامعة المنوفية بالترتيب (1062) عالميًا، ثم جامعة بنى سويف بالترتيب (1145) عالميًا، يليها جامعة بنها بالترتيب (1232) عالميًا، ثم جامعة المنيا بالترتيب (1311) عالميًا، وجاءت جامعة كفر الشيخ بالمرتبة (1380) عالميًا.

وأكد عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن تصنيف (ليدن CWTS Leiden) يعتمد فى تقييمه على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى مبوب فى قاعدة بيانات Web of Science والتى تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، مضيفًا أن التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى المجلات العلمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.