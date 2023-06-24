خطة الصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات المصريين فى عيد الأضحى:-

وتضمنت الخطة عددا من المحاور منها الدفع بسيارات إسعاف ولانشات إسعاف نهرية، وتوفير فصائل ومشتقات الدم، إضافة إلى رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات.

كما تضمنت الاستعدادات رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها، وتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم.