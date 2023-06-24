وزير التعليم يوجه بتهيئة المناخ الملائم لطلاب الثانوية العامة

واطمأن الوزير، من الطلاب والطالبات فى لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، وأعربوا عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.
كما تفقد الوزير حجرة كنترول ثانوية المكفوفين بالمحافظة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة.
وتفقد الوزير، كذلك حجرة المراقبين الاحتياطيين باللجنة، موجها بتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان والاهتمام بهم ورعايتهم أثناء الامتحان.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسى لمدارس المكفوفين، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التى تسهم فى تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.
وعقب ذلك، تفقد الدكتور رضا حجازى، عددا من استراحات رؤساء اللجان والمعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الفردوس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب المنصورة، واطمأن الوزير على توفير جميع وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.
جدير بالذكر أن عدد الاستراحات بالمحافظة تبلغ 36 استراحة مخصصة لـ141 ملاحظا.
جاء ذلك بحضور خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسريب التعليمى، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر، وكيل المديرية.
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