حياة كريمة و«يدوم الفرح» تجهزان 50 عروسة فى جنوب سيناء (صور)

جدة - نرمين السيد - جهزت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مبادرة "يدوم الفرح"، 50 عروسة من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء "نويبع، دهب، شرم الشيخ، طور سيناء، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، سانت كاترين".





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