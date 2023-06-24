جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للمؤسسة، أنه تم الكشف على أكثر من 200 شخص وتم تحويل بعض الحالات لمستشفى القصر العينى لتلقى العلاج، كما شملت القافلة جانبا توعويا تثقيفيا للأطفال الموجودين عن أهمية وكيفية العناية بالأسنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» تنظم قافلة متخصصة فى الأسنان بقرية أبو الحديد بالجيزة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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