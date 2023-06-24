مدبولى من سور مجرى العيون: الصورة اليوم أبلغ من أى وصف

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، عدداً من مشروعات التطوير الحضرى بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية.





واستهل رئيس الوزراء، جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون الذى تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تابع سير العمل بكافة مكوناته، كما زار نماذج للعمارات المنفذة وتعرف على موقف التشطيب بمداخلها وداخل الوحدات السكنية، بعد بدء إجراءات طرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية ضمن هذا المشروع.

وأشار مدبولى إلى أن زيارة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون اليوم تأتى بعد بدء إجراءات طرح الوحدات السكنية به، وذلك بهدف دفع العمل بباقى عناصره ومكوناته، لسرعة الانتهاء منه، لكونه يساهم فى إبراز هذه المنطقة بقلب القاهرة فى صورة حضارية مميزة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار الذى أشار إلى أن المشروع فى مرحلته الأولى يشهد تنفيذ 79 عمارة سكنية، بارتفاعات مختلفة، على مساحة 95 فداناً، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى، لافتاً الى تقدم نسب إنجاز العمارات السكنية، كما عرض على أرض الواقع موقف تنفيذ أعمال المرافق من شبكات الطرق والرى والكهرباء، وكذا موقف تنفيذ الطرق وتنسيق الموقع العام، والتوقيتات المقررة لإتمام كل مُكون.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال تفقد المشروع، الموقف التنفيذى للمبنى التجارى الإدارى الفندقى، الذى يتضمن تنفيذ مول تجارى ترفيهى، حيث أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن معدل إنجاز هذا المبنى يصل إلى 90%، حيث يشهد حاليا استكمال أعمال التشطيبات وعدد من التجهيزات الأخرى.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المول التجارى الذى ينفذ ضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وسينمات وبه مسرح مكشوف أمام المول بمساحة 1000 م2، وقاعة لعرض الفنون، وجراج يستوعب 1355 سيارة، مع إقامة فندق سياحى بطاقة 1200 غرفة فندقية مميزة.

وخلال تفقد منطقة سور مجرى العيون، أكد رئيس الوزراء أن هذه المنطقة الحضارية نفذتها الدولة كبديل لمنطقة المدابغ، مسترجعاً شكل المنطقة سابقاً، معتبراً أنها كانت بكل المقاييس منطقة ليست على المستوى الانسانى اللائق، حيث كانت تضم صناعة المدابغ القديمة جداً، غير المتطورة، وكان يعيش بها 2000 أسرة مصرية، بدون أى نوع من الخدمات وتفتقر لمعايير الحياة الإنسانية الطبيعية، وفئات أخرى كانت تعمل فى مهن غير منتظمة، بصورة كانت غير حضارية، وتقع خلف الأثر الكبير لمصر سور مجرى العيون.

وأشار مدبولى إلى أن وضع المنطقة اليوم يُشير إلى أنه تم نقل الـ 2000 أسرة الى شقق حضارية، على أعلى مستوى بمدينة بدر، وذلك ليكونوا بجوار منطقة الروبيكى التى تم إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها، على أعلى مستوى، بحيث يكونون قريبين من مكان عملهم.

وأضاف: كما قمنا برفع مستوى معيشة الناس فى هذا المكان، وحتى العمال غير منتظمى العمل، تم تعويضهم، وأصبحت المنطقة التى كانت تعانى من مشكلات المياه الجوفية والتلوث، غدت تقف بعد عامين من التطوير، بطراز إسلامى يتماشى مع طبيعة المنطقة، وكل الأسر ترغب اليوم فى العيش فى هذه المنطقة، والسكن فى مكان لائق، والصورة اليوم أبلغ من أى وصف.

ولفت: هل نعى أن مصر عندما كانت تنفذ مشروع السد العالى، تم نقل 22 معبدا فرعونيا، من مكانها، لانها كانت معرضة للغرق نتيجة بحيرة السد؟ منها معبد ابوسمبل، وهذه نفس فكرة نقل المقابر اليوم، والتى تعد عملاً هندسياً سهلاً، مقارنة بمعابد كاملة تم نقلها، وهدفنا هو استكمال تطوير القاهرة وتحسين وضع العاصمة، حيث كانت مهملة لعشرات السنين، ونسير بخطى سريعة وتخطيط وقوة لاستعادة وجه القاهرة الحضارى.