الفرحة فرحتين.. "حياة كريمة" تساهم مع "يدوم الفرح" في تجهيز 50 عروسة من المقبلات على الزواج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 01:27 مساءً - ساهمت مبادرة حياة كريمة مع مبادرة "يدوم الفرح"، في تجهيز 50 عروسة من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء، بمدن "نويبع، دهب، شرم الشيخ، طور سيناء، أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، وسانت كاترين" بكافة تجمعاتهم ووديانهم.

وحضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توزيع الأجهزة الكهربائية وسط فرحة كبيرة لأهالي العرائس والمقبلات على الزواج.

وقالت المبادرة "الأضحى قرب، وعلشان يبقي العيد عيدين ، والفرحة فرحتين، مانقدرشي ننسى متطوعينا واللي شاركوا بجهودهم علشان الفرحة توصل لكل عروسة،