أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة" دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2023، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "UNODC" والسفارة الإسبانية بالبلاد، وذلك للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.





تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها "الإطار القانونى لمكافحة العنف ضد المرأة – خصائص العنف ضد المرأة – إجراءات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة – الإطار التشريعى لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى". ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، لا سيما المعنيين بملف "مكافحة العنف ضد المرأة – حقوق الإنسان".

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