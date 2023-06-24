الأزهر يرفض جريمة تمزيق وحرق الكيان الصهيونى للمصحف

جدة - نرمين السيد - أعلن الأزهر الشريف رفضه بشدة قيام الكيان الصهيونى الإرهابى المحتل بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، فى جنوب نابلس بفلسطين، والاعتداء على الفلسطينيين الأبرياء فى عدة قرى فلسطينية فى الضفة الغربية، وسرقة ممتلكاتهم، ولا يُستغرب صدور هذه الجرائم من هذا الكيان المستعمر الغاشم.





وأكد الأزهر أن استمرار هذا الكيان المغتصب للشعوب والأوطان والأرض فى ارتكاب جرائمه تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولى، وعجز العالم كله عن ردعه وفضح جرائمه وسلوكه الدموى ووقفه عند حده؛ هو تواطؤٌ غير مبرَّر، وجريمة فى حق الإنسانية، ويشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولى ولكل الأعراف والمواثيق التى تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة. وشدد الأزهر أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف عربى وإسلامى جاد وموحَّد تجاه هذا الكيان الإرهابى الذى ارتكب -ولا يزال- أبشع الجرائم فى حق إخوتنا الفلسطينيين، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وملزمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

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