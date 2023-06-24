التعليم: امتحان الجغرافيا للمكفوفين انتهى بدون مشاكل

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب مدارس المكفوفين، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 255 طالب - طالبة.





وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية. وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات. والجدير بالذكر، أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدا الأحد الموافق 25/6/2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا "ورقة ثانية".

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