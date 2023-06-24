تنسيق الطلاب الوافدين.. 75% طب و70% أسنان و65% هندسة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يونيو 2023 02:25 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية "أدرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين، عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55 % بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة و50 % بباقى الجامعات الحكومية .

وسجل الحد الأدنى للقبول بباقى كليات ومعاهد القسم العلمى 50 % بجميع الجامعات الحكومية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد القسمين الأدبى والعلمى 70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد.

وفيما يخص الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية يكون القبول بأولوية التقديم على منصة أدرس فى مصر حسب الأعداد المحددة لكل جامعة والأعداد المحددة لكل جنسية.